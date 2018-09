Chef sugere greve de sexo para levar homens a cozinhar

O badalado chefe britânico Jamie Oliver afirmou que as mulheres deveriam fazer greve de sexo para obrigar seus parceiros a começar a cozinhar. A declaração de Oliver foi feita durante uma sessão de perguntas e respostas com o público no festival literário Hay-on-the-Wye, na cidade de Powys, no País de Gales. "Os homens são muito simples. Eles fazem tudo por sexo. Por isso, a melhor maneira de fazer os homens entrar na cozinha é se recusar a fazer sexo até que eles comecem a cozinhar", disse o chef. Além disso, Oliver afirmou ainda que "as melhores chefs do mundo são mulheres". Hábito Durante o encontro, o chef descreveu ainda sua surpresa ao iniciar as filmagens do seu mais recente programa de televisão, filmado em Roterdã, e descobrir que várias famílias não sabem cozinhar. O chef, que virou celebridade internacional graças ao seu programa de TV - e que ganhou notoriedade na Grã-Bretanha com suas campanhas por uma alimentação mais saudável nas escolas - disse que está tentando fazer com que as famílias entendam que o ato de cozinhar pode tornar a vida mais simples e reduzir o custo da alimentação. "Estou vivendo com famílias que não têm o hábito de cozinhar em suas vidas e quero que elas se apaixonem pela cozinha", afirmou Oliver. "As pessoas perderam a noção de que a comida é algo importante. As crianças deveriam poder sair da escola e saber preparar um prato simples", disse. Porcos Durante o festival, Jamie Oliver também indicou que sua próxima campanha será por uma melhoria nas condições de criação de porcos. Em janeiro, um documentário feito por Oliver sobre a indústria do frango, que mostrava o processo de criação das aves, foi transmitido por um canal de televisão britânico para incentivar a criação solta dos animais. De acordo com o chef, a opção pelos suínos se deve a escolha de sua própria audiência. Segundo ele, outros planos incluíam campanhas para melhorar o processo de criação de gado e da produção de leite. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.