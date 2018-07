Chefe cobra pressa da McLaren para temporada de 2012

A McLaren venceu 6 das 18 provas deste ano, sendo a última no domingo passado, em Abu Dhabi, com Lewis Hamilton, mas pareceu estar fora de ritmo nos treinos da pré-temporada, e demorou para alcançar o nível da campeã Red Bull.

Hamilton e Jenson Button, com três vitórias cada um neste ano, travarão um duelo particular na semana que vem no encerramento da temporada, no Brasil.

"Pelos elevados padrões da McLaren, este não foi um ano excepcional", disse Whitmarsh a jornalistas na inauguração de um centro de produção de carros esportivos da marca.

"Garantimos a segunda colocação no mundial de construtores, mas claramente queremos ganhar mais corridas do que isso. Temos de largar rapidamente, efetivamente, no começo do ano que vem, e assegurarmos que vamos ganhar corridas. Começamos devagar neste ano, mas temos dois grandes pilotos e uma fantástica equipe de homens e mulheres."

A Red Bull e seu piloto Sebastian Vettel já asseguraram o bicampeonato de construtores e pilotos neste ano. O último título da McLaren foi o de Hamilton em 2008, mas a equipe não leva o Mundial de Construtores desde 1998.