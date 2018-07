Chefe da esquerda italiana indica que não vai forçar novas eleições

A vitória esmagadora do prefeito de Florença, Matteo Renzi, em um pleito primário, transformou-o em candidato do Partido Democrata (PD) em qualquer eleição e elevou as especulações de que ele poderia pressionar o seu partido a abandonar o governo de coalizão para uma votação imediata.

Em discurso à assembleia do partido, neste domingo, Renzi pediu apoio para Letta na presidência da União Europeia que a Itália vai assumir na segunda metade de 2014.

"Precisamos ajudar a presidência europeia de Enrico", disse.

Ele pediu aos partidos governistas que construam uma base política sólida, como na Alemanha, onde os conservadores da chanceler Angela Merkel e os sociais-democratas concordaram com uma grande coalizão após semanas de negociações.

Ele disse que um acordo deveria incluir a simplificação da lei do trabalho para aumentar os postos de emprego, mudar a lei de imigração para permitir que os nascidos na Itália de pais estrangeiros possam ter cidadania e a introdução de união civil para os homossexuais.

(Reportagem de Naomi O'Leary)