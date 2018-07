Chefe da inteligência da Síria morre por ferimentos de explosão--TV O chefe do setor de inteligência da Síria, Hisham Bekhtyar, morreu em consequência de ferimentos sofridos no ataque de quarta-feira que matou outras três importantes autoridades do setor de segurança do regime do presidente Bashar al-Assad, informou a TV estatal nesta sexta-feira.