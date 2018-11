Chefe da Máfia italiana é preso em SP O chefe mafioso Leonardo Badalamenti, de 49 anos, foi preso anteontem pela Interpol no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Filho de Gaetano Badalamenti, o poderoso Dom Tano, do clã de Cinisi, na Sicília, Leonardo estava escondido no Brasil há 15 anos. Usava a identidade de Carlos Massetti, se dizia brasileiro e comerciante, mas controlava o esquema montado pela Máfia para tentar aplicar um golpe bilionário no mercado financeiro internacional.