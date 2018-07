Chefe da missão do FMI vê Grécia em uma encruzilhada--jornal A Grécia está em uma encruzilhada e terá de implementar "reformas estruturais muito mais rigorosas" para evitar um default, disse o chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a Grécia, Poul Thomsen, segundo o diário alemão Welt am Sonntag.