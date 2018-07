Chefe da ONU encontra rapper Psy e paraquedista Baumgartner

NAÇÕES UNIDAS - Nem tudo é só guerra e paz para o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Na terça-feira, Ban reservou espaço na agenda para encontrar o rapper sul-coreano Psy e o novo recordista mundial de queda livre, Felix Baumgartner.

Psy, sul-coreano como Ban, tornou-se uma celebridade mundial com o hit "Gangnam Style", que ironiza o consumismo em um bairro rico de Seul. A música estourou na internet, e já foi vista 530 milhões de vezes no YouTube desde o lançamento, em julho.

"Estou com um pouco de ciúmes. Até dois dias atrás, alguém me disse que eu era o coreano mais famoso do mundo. Agora preciso renunciar", disse Ban a jornalistas.

"Temos negociações duras na ONU. Nesse caso, estava pensando em tocar a dança de ‘Gangnam Style', para que todo mundo pare e dance, aí talvez você possa trazer o estilo da ONU." Mas Ban não se arriscou na coreografia. "Sei que vocês estão aqui para me verem dançar, mas não se preocupem -- não consigo nem imitar o seu movimento."

Antes, Ban havia recebido o austríaco Baumgartner, que na semana passada superou um antigo recorde mundial ao saltar de um balão a 38 quilômetros de altura, tornando-se o primeiro ser humano a romper a barreira do som numa queda livre. Ban convidou o paraquedista a saltar do teto do prédio da ONU, mas o austríaco respondeu: "Estou oficialmente aposentado do negócio da valentia agora".