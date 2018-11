Chefe da PM pede desculpas por morte de motoboy O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Álvaro Camilo, escreveu uma carta de três páginas à pedagoga Elza Pinheiro dos Santos, de 62 anos, pedindo desculpas pela morte de seu filho Eduardo, de 30. O motoboy foi encontrado morto com traumatismo craniano e hemorragia à 0h10 do dia 10, três horas após ser abordado por PMs e levado para a 1ª Companhia do 9º Batalhão, na Casa verde, zona norte de São Paulo. O teor da correspondência indica que, para Camilo, o motoboy foi morto dentro do quartel. Nove PMs - um sargento e oito soldados - suspeitos de envolvimento na morte estão presos administrativamente.