Chefe da Receita é convidado a falar sobre vazamento no Senado A oposição no Senado conseguiu aprovar nesta quarta-feira convite para que o secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo, preste esclarecimentos, na Comissão de Constituição e Justiça, quanto a suposto vazamento de informações sigilosas do órgão visando atingir candidatos da disputa eleitoral.