Chefe da Susipe cai após acusação de abuso de menor O governo do Pará anunciou hoje a troca do superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe), após investigações sobre o caso da adolescente que teria passado a noite nas dependências da Colônia Agrícola Heleno Fragoso, em Santa Izabel do Pará, onde ficam recolhidos presos em regime semiaberto. O titular da Superintendência do Sistema Penal (Susipe), Major Francisco Mota Bernardes, foi exonerado hoje pelo governador Simão Jatene, e será substituído pelo Major Mauro Barbas.