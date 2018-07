Chefe de assuntos humanitários da ONU chega à Síria

Valerie, que entrou na Síria com um comboio terrestre a partir do Líbano, deve se reunir com autoridades sírias, incluindo o vice-chanceler Faisal Mekdad, assim como representantes do Crescente Vermelho Árabe Sírio, disse o porta-voz Jens Laerke.

"Eles cruzaram a fronteira e foram recebidos por autoridades do Ministério das Relações Exteriores", disse à Reuters em Genebra.

Valerie discutirá meios de aumentar a ajuda emergencial aos civis, mas os confrontos devem diminuir antes que haja qualquer esperança real de ter acesso a pontos quentes, disseram diplomatas na segunda-feira.

A situação humanitária na Síria piorou nas últimas semanas, já que os combates se espalharam para Damasco e Aleppo. Dois milhões de pessoas podem ter sido afetadas pela crise e 1,5 milhão de sírios estão deslocados internamente, de acordo com a entidade.

