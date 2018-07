Chefe de gabinete de Marta vira diretora da FBN

Tida como uma das funcionárias de maior confiança de Marta, ela deve se mudar de Brasília para o Rio e auxiliar o presidente da FBN, Galeno Amorim, que nos últimos meses enfrentou dificuldades como uma greve de servidores e problemas estruturais na sede da Biblioteca Nacional, no centro do Rio (onde defeitos no sistema de ar condicionado causaram temperaturas de até 40ºC).

Segundo a FBN, a contratação de Maristela está em andamento. Como é necessário submeter a decisão à presidente Dilma Rousseff (PT), o processo deve ser concluído apenas durante a próxima semana.