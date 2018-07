Chefe do IIF confia que troca da dívida grega terá sucesso O negociador-chefe do Instituto para Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês), Charles Dallara, demonstrou confiança neste sábado que um acordo de troca da dívida, parte essencial do programa de resgate financeiro da Grécia, será finalizado de forma bem sucedida na semana que vem.