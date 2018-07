Chefe do tráfico da Maré pode ir para presídio federal O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, vai solicitar a transferência do traficante Marcelo Santos das Dores, conhecido como Menor P, para um presídio federal de segurança máxima fora do Estado. Até então um dos bandidos mais procurados do Rio, ele é apontado como o chefe das bocas de fumo em dez favelas do Complexo da Maré (zona norte) controladas pela facção Terceiro Comando Puro (TCP).