Chefe do tráfico é morto em confronto com a PM O criminoso conhecido como "Teletubbie", segundo a PM o atual chefe do tráfico de drogas do Morro do Andaraí, na zona norte do Rio, foi morto, na noite desta segunda-feira, 8, durante um tiroteio com policiais militares do 6º Batalhão, que foram até a comunidade para verificar uma denúncia.