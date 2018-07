Chefe do tráfico na Favela da Light é preso no Rio Carlos Eduardo Serpa Monteiro, suspeito de ser o "responsável pelo tráfico de drogas" na Favela da Light, na Vila Kennedy, foi preso por policiais da UPP durante uma megaoperação nas favelas do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, no início da manhã desta quarta-feira, 16.