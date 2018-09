Chefe policial do México renuncia sob suspeita

O chefe da Polícia Federal Preventiva do México, Victor Gerardo Garay Cadena, renunciou ao cargo para que as autoridades possam investigar suspeitas sobre possíveis vínculos com o crime organizado. Garay Cadena havia deposto diante da Sub-procuradoria de Investigação Especializada em Delinquência Organizada (SIEDO) sobre a suposta conexão entre a polícia e Jesús "El Rey" Zambada, um dos chefões do chamado Cartel do Pacífico. Em uma entrevista coletiva na sexta-feira à noite, o chefe da polícia disse que tomou a decisão com o objetivo de se colocar à disposição da Justiça para que "esclareçam qualquer acusação ou suspeita contra mim". Ele acrescentou que também queria "acabar com qualquer sombra de dúvida". "Estamos tranquilos" "Eu e minha família estamos tranquilos, com plena segurança de que meu desempenho na Polícia Federal Preventiva foi adequado", disse ele. O chefe policial, cujo título formal é comissário interino, foi interrogado pelo SIEDO junto a um número não especificado de funcionários pela suposta infiltração de narco-traficantes na Polícia Federal Preventiva. Com a prisão de Zambada no último dia 22, e seu posterior interrogatório, surgiram reportagens na imprensa sobre as aparentes relações entre a força policial e o Cartel do Pacífico. Desde que o presidente do México, Felipe Calderón, anunciou um processo de depuração do poder judicial, vários funcionários foram demitidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.