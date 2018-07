Chefe se inspirava nos Corleone Um dos chefes da máfia do jogo buscava inspiração nos filmes sobre a família Corleone - O Poderoso Chefão 1, 2 e 3 - para enfrentar os rivais no crime organizado. Entusiasta da trilogia, Nitamar Bernardino da Silva mantinha cópias da obra em cada uma de suas fazendas e casas. É o próprio Nitamar quem conta tudo a um amigo, em telefonema interceptado em 2008. Na época, a cúpula do jogo rachou. Nitamar diz querer um informante no grupo rival com quem se ia encontrar em um restaurante. "Até mesmo na trilogia, quando o Michael Corleone vai almoçar, vê como o cagueta entrega que restaurante que era", diz, referindo-se à cena do primeiro Chefão, em que um informante permite a Michael Corleone matar um policial e um rival num restaurante.