Chefes da F1 pedem calma após abertura 'chata' no Bahrein Os dirigentes de equipes da Fórmula 1 pediram na sexta-feira que os torcedores tenham calma depois do GP tedioso de abertura da temporada, no Bahrein, e alertaram que seria precipitado mudar as regras para evitar as corridas sem ultrapassagens.