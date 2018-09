Chefes da milícia Chico Bala são condenados no Rio

Segundo a denúncia do Ministério Público (MP) estadual, os quatro faziam parte da quadrilha que atuava desde 2005 nos bairros de Campo Grande e Santa Cruz, na zona oeste do Rio, com a exploração do transporte alternativo de passageiros, cobrança de taxa de segurança de comerciantes e a redistribuição ilegal de sinais de transmissão de canais de televisão.

Os ex-policiais militares Chico Bala, Escangalhado e Popeye passaram a auxiliar a Polícia Civil no desmantelamento da milícia concorrente, a chamada Liga da Justiça, atuando como informantes e participando de operações de campo.

A juíza Alessandra Bilac Moreira Pinto, da 42ª Vara Criminal da capital, escreveu na sentença que era impossível que os outros policiais da 35ª Delegacia de Polícia, e seus superiores, não soubessem dos crimes praticados por seus informantes. A juíza aceitou pedido do MP para que as cópias do processo sejam enviadas à 20ª e 27ª Promotorias de Investigação Penal para a apuração de eventuais crimes cometidos por parte de autoridades e policiais da 35ª DP.