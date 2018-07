Chefes de equipes elegem Alonso como piloto do ano

A revista britânica Autosport ouviu todos os chefes de equipes para a pesquisa, pedindo a cada um que fizesse uma lista dos dez melhores, atribuindo-lhes a mesma pontuação das corridas. Alonso venceu com 269 pontos, contra 198 de Vettel.

Na pista, o espanhol ficou três pontos atrás do alemão, na temporada encerrada no GP do Brasil, em novembro.

As notas dos dirigentes foram mantidas em sigilo, mas a revista disse que 8 dos 12 preferiram Alonso. O ferrarista acabou tendo a maior margem de vitória nos cinco anos desde que o prêmio foi criado.

Alonso, campeão em 2005 e 2006, já havia sido eleito o melhor em 2010, quando Vettel ganhou seu primeiro título.

Lewis Hamilton, que está trocando a McLaren pela Mercedes, ficou em terceiro lugar no ranking, seguido por Kimmi Raikkonen (Lotus) e Jenson Button (McLaren).

(Reportagem de Alan Baldwin)