Chefs criam bandeiras usando comida; veja fotos

Alguns chefs australianos criaram uma campanha para um festival de culinária usando comida para formar as bandeiras de alguns países.

O Sydney International Food Festival acontece no próximo mês na cidade australiana, e terá a presença de dezenas de chefs de diversas partes do mundo.

As bandeiras foram criadas usando comidas típicas de cada país. A bandeira do Brasil é criada com frutas como limão e abacaxi. A da Itália é formada por massa, tomate e manjericão. Já a do Japão tem um sushi.

O festival de culinária reúne chefs de diversas partes do mundo, com mercados, cursos, palestras e restaurantes temporários.