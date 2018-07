Chega a 10 nº de casos de dengue 4 em SP

A Secretaria de Saúde confirmou ontem que chega a dez o número de pacientes com o vírus da dengue tipo 4 no Estado de São Paulo. Dois moram em São José do Rio Preto (440 km de SP) e outros oito em cidades vizinhas. A secretaria não informou em quais cidades moram esses oito pacientes nem o estado de saúde deles, mas assegurou que nenhum óbito foi registrado.

O primeiro caso no Estado foi relatado no dia 4, numa mulher de 31 anos, de um bairro de classe média-alta de Rio Preto. O segundo caso, anunciado na segunda-feira, é de uma mulher de 43 anos, moradora no distrito rural de Talhados. Nenhuma das duas teria viajado para Estados com o vírus tipo 4. Os sintomas da dengue são os mesmos para os quatro tipos de vírus. / CHICO SIQUEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO