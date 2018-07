Chega a 12 total de mortos em colisão de ônibus em PE Subiu para 12 o número de mortos no acidente entre um caminhão carregado de areia e um ônibus clandestino (sem alvará de funcionamento) que transportava cerca de 50 pessoas, ocorrido ontem no quilômetro 90 da BR-408, no município de São Lourenço da Mata. Seis pessoas morreram no local. As outras seis faleceram depois de atendidas em hospitais da Região Metropolitana do Recife. Mais de dez se encontram internadas.