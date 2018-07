Chega a 18 total de feridos em acidente com barca no RJ A concessionária Barcas S/A informou que 18 pessoas ficaram feridas no acidente na manhã de hoje com a barca Ingá II, do tipo catamarã, que saiu da Praça XV, no centro do Rio de Janeiro, com destino a Niterói. O catamarã, que transportava 376 pessoas, apresentou pane no momento em que iria atracar, por volta das 8 horas. O comandante da barca realizou manobra de emergência e atracou nas pedras do Aterro do Gragoatá. Em seguida, a embarcação Ingá II foi rebocada, e os passageiros puderam desembarcar.