Chega a 19 nº de crianças mortas em Imperatriz

Desde o início de 2009, o número de crianças mortas por falta de vagas na UTI, mesmo com liminares garantindo o atendimento, chega a 62. No caso de Vitor, a Justiça do Maranhão determinou, às 15 horas de segunda, que o Hospital Regional Materno Infantil disponibilizasse um leito para o garoto.

Os oficiais de Justiça da Vara da Infância e Juventude de Imperatriz ainda correram para encaminhar a liminar à direção do hospital, mas não houve tempo. A criança morreu cerca de 20 minutos após conseguir a vaga. "Se ele estivesse internado na UTI talvez daria tempo", lamentou o avô Antônio de Andrade.

Crise. Na segunda, o governo federal anunciou o envio de R$ 11,3 milhões para Imperatriz para a estruturação da rede de atendimento, com a abertura imediata de 41 leitos. "Enquanto não houver mudanças, mais crianças devem morrer", disse o promotor João Marcelo Trovão.