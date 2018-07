Chega a 20 total de mortos em Itaoca devido a temporais

Há ainda seis pessoas desaparecidas e as buscas continuam sendo feitas por 15 bombeiros com cães farejadores. No final da tarde desta sexta-feira, mais um corpo foi encontrado num local conhecido como Prainha, em Itaoca, mas até as 18 horas a vítima não tinha sido identificada. O estado de calamidade pública decretado pelo município foi homologado pelo governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB) e reconhecido pela União. O trabalho de limpeza prossegue na cidade e a rua principal foi liberada para o trânsito. Pelo menos 83 famílias continuam sem poder voltar para casa, pois os imóveis foram destruídos ou sofreram avarias.