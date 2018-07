Chega a 200 o número de flanelinhas presos em SP A polícia prendeu 38 flanelinhas, na noite de ontem, quarta-feira, que agiam nos arredores do Estádio do Pacaembu, durante o jogo entre Corinthians e Vasco, na Praça Charles Miller, no centro de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), 200 pessoas foram presas neste mês, desde a primeira operação.