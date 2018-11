Chega a 25 o total de mortos no Rio, dizem bombeiros Subiu para 25 o número de mortes provocadas por deslizamentos de terra ou desabamentos no Rio de Janeiro, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Ainda conforme a corporação, 58 pessoas foram resgatadas com vida e pelo menos 39 estão desaparecidas. A situação mais crítica se encontra em Santa Tereza, onde equipes já retiraram de escombros 12 mortos - 15 permanecem desaparecidas.