Chega a 28 o número de secretarias em SP A partir de janeiro, a gestão do prefeito Gilberto Kassab (DEM) terá mais uma secretaria. A Secretaria Especial do Microempreendedor Individual, a 28ª do governo atual, será ocupada pelo superintendente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Natanael Miranda dos Anjos. Kassab informou que o novo órgão não vai resultar em despesas novas para a administração e cuidará, por exemplo, dos alvarás eletrônicos. Em abril de 2006, quando Kassab herdou a Prefeitura, havia 21 secretários.