Chega a 32 o número de mortos em naufrágio no Amazonas

O Corpo de Bombeiros resgatou nesta terça-feira, 6, até as 16 horas, mais 15 corpos de vítimas do naufrágio do barco Comandante Sales 2008, no Amazonas. Os corpos são de dez homens, quatro mulheres e uma criança. Com isso, subiu para 32 o número total de mortos no acidente. A embarcação afundou no domingo, 4, no Rio Solimões, na região de Manacapuru, a cerca de 90 quilômetros de Manaus. Dois dos corpos encontrados nesta terça-feira foram localizados nas imediações dos bairros Colônia Antônio Aleixo e Puraquequara, perto de Manaus. Ao todo, 52 pessoas participam das buscas, entre eles mergulhadores. Segundo os bombeiros, os trabalhos deverão ser encerrados no início da noite. Como há a informação de que não existia uma lista de passageiros, a corporação pretende manter as buscas enquanto houver pessoas procurando por familiares que estavam no barco.