Chega a 34 número de mortos após queda de edifício na Tanzânia

Equipes de resgate no local, em um bairro na capital comercial Dar es Salaam, já limparam a maior parte dos escombros e chegaram ao porão do prédio, que veio abaixo na manhã de sexta-feira. É provável que mais corpos sejam encontrados.

"Um total de 34 pessoas foram até agora confirmadas como mortas. Esperamos concluir a operação de busca na manhã de hoje e anunciar oficialmente o número final de vítimas", afirmou à Reuters o comissário regional de Dar es Salaam, Said Meck Sadick.

O prédio de mais de 12 andares estava sendo reformado, próximo de uma mesquita no bairro de Kariakoo, perto do centro da cidade. Diversos carros foram destruídos e garotos que jogavam bola perto do local da tragédia estão entre as vítimas.

A polícia disse que quatro pessoas foram presas pelo incidente.

"Esta é a pior queda de um edifício na história do país", disse o comandante da polícia de Dar es Salaam Suleiman Kova à Reuters.

Ele disse que os responsáveis enfrentariam acusações criminais.

(Reportagem de Fumbuka Ng'wanakilala)