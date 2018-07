Chega a 4 o número de PMs mortos nesta semana

Segundo a PM, o soldado Osmar Santos Ferreira, do 16º Batalhão, em Rio Pequeno, foi abordado por um veículo na Avenida Prefeito Paulo Lauro. Os criminosos desceram do carro e atiram contra o militar, que foi atingido por uma bala na cabeça. O policial foi socorrido ao Pronto-socorro do Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos. Os bandidos fugiram.

Casos

Um policial militar foi executado na zona sul na noite desta quinta-feira, 21. Ele estava à paisana em um supermercado no bairro Jardim Comercial, quando três criminosos dispararam contra ele, que revidou e matou um dos bandidos. Na noite anterior, o policial Vaner Dias, de 44 anos, da Cavalaria, foi morto quando dava aula de jiu-jítsu em uma academia na Avenida Caneiro Ribeiro, na Vila Formosa.

Já o soldado Cleiton, de 25 anos, lotado na 1ª Companhia do 47º Batalhão da PM, foi morto com um tiro no rosto, ao tentar evitar um assalto a uma loja de roupas localizada na Rua Celestino Marinelli, na região de Pirituba.