Chega a 45 total de mortos em naufrágio no AM O Corpo de Bombeiros resgatou na tarde de hoje mais 2 corpos de vítimas do naufrágio do barco Comandante Sales, no Amazonas. Com isso, chega a 45 o total de pessoas mortas no acidente, que ocorreu na madrugada de domingo no Rio Solimões, na região de Manacapuru, a cerca de 90 quilômetros de Manaus. Segundo os bombeiros, 25 corpos são de homens, 19 de mulheres e um de um menino. Hoje, pelo menos quatro corpos foram encontrados perto de Manaus. As buscas, efetuadas num raio de 60 quilômetros a partir do local do naufrágio, serão mantidas até o fim do dia por 40 bombeiros, divididos em 5 equipes.