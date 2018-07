Chega a 49 total de casos de dengue no Estado de SP Com o registro dos três primeiros casos de dengue na capital paulista, já são 49 o número de pessoas infectadas no Estado desde o início do ano. Os dados da Secretaria Estadual de Saúde abrangem o período até 3 de fevereiro e nenhuma das 49 pessoas contraiu dengue hemorrágica. Em janeiro do ano passado, foram confirmados 501 casos de dengue no Estado. O secretário de Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata, admitiu que a dengue preocupa o governo, principalmente durante o carnaval, em razão do deslocamento de pessoas para outras regiões do País e mesmo dentro do Estado. "Muita gente vai daqui para o Nordeste e para outros Estados e muita gente do interior do Estado vem para a Baixada Santista. Essa movimentação de pessoas pode trazer o vírus da dengue para uma região que não tinha o vírus e, com isso, os surtos da doença têm início. Estamos todos em alerta", disse ele, em evento realizado na secretaria para a entrega de prêmios aos hospitais que mais realizaram transplantes de órgãos e tecidos no Estado. Segundo Barata, a situação está sob controle na capital paulista - no ano de 2008, foram registrados 216 casos, e em 2007, 2.624, segundo a Secretaria Municipal de São Paulo. Ele disse que Vigilância Sanitária, em parceria com o Estado, já está atuando para eliminar os focos de criação do mosquito na região do entorno do trabalho e das residências das pessoas contaminadas na capital paulista, todas localizadas em Itaquera, zona leste de São Paulo. "Se a gente observar a população de São Paulo, de cerca de 10 milhões de habitantes, superior à população da maioria dos Estados brasileiros, ter apenas três casos é um índice baixo, mas não podemos descuidar. Todos temos de eliminar a água parada, que é o local onde o mosquito se cria", alertou. O secretário disse que o Estado está atuando em parceria com as prefeituras no combate à doença, com foco em 78 municípios considerados prioritários e que registraram a maior parte dos casos de dengue em 2008, como Votuporanga, Catanduva e São José do Rio Preto. "Neste ano, estamos fazendo um trabalho forte na região e tivemos até o momento pouco mais de uma dezena de casos na região", explicou. Também presente ao evento, o governador de São Paulo, José Serra, preferiu não fazer comentários sobre os casos de dengue na capital paulista.