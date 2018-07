Chega a 5 número de mortes em presídios do MA este ano Um detento que estava na Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) de Balsas, no Maranhão, morreu na noite desta terça-feira, 28, no hospital de Imperatriz, depois de ter sido espancado na cela por outros quatro presos no último domingo, 26. A vítima foi identificada como Valdiano Fernandes da Silva, de 27 anos. Com mais este caso, sobe para cinco o número de mortes no sistema penitenciário do Maranhão em 2014. A última morte ocorreu no dia 22, no presídio de Santa Inês.