Chega a 56 número de presos em operação no RS Chegou a 56 o número de suspeitos presos nesta terça-feira, 17, pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul em 16 cidades do Estado, durante operação que desarticulou uma organização criminosa voltada para o tráfico de armas e drogas e assaltos a bancos e carros-fortes. A investigação começou há dois anos e descobriu uma rede de colaboração entre 11 chefes de facções especializadas. Havia um ramo que se encarregava de contrabandear armas do Uruguai. Outro buscava drogas no Paraguai. Os demais comandavam assaltos e a distribuição de drogas em diferentes regiões do Estado.