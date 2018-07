Chega a 6 nº de feridos em desabamento de laje em SP Um homem morreu e seis pessoas ficaram feridas no desabamento da laje de um prédio em construção na tarde de hoje na Avenida General Penha Brasil, no bairro Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 15h20 na altura do número 2.555 da via.