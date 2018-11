Chega a 6 o número de cidades em emergência em SC

Devido às chuvas, 45.794 pessoas foram afetadas, deixando 429 moradores desabrigados - aqueles que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 3.152 desalojados - aqueles que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares. Sete pessoas ficaram feridas e não há registro de mortos.

A Defesa Civil colocou em alerta e controla o nível dos rios das cidades que ficam abaixo da represa no Alto Vale do Itajaí, como os municípios de Taió, Rio do Oeste, Laurentino, Rio do Sul, Lontras, Apiúna, Ibirama e Blumenau. Segundo o órgão, os moradores já foram orientados para evacuar o local caso os rios transbordem.

Rodovia

A Rodovia BR-280, em Corupá, está com dois trechos totalmente interditados devido a quedas de barreira. Um deles se encontra na altura do quilômetro 83. Em Rio Mandioca, divisa entre São Bento do Sul e Corupá (trecho do posto de Rio Negrinho), houve outra queda de barreira com bloqueio total da pista. Outros pontos da via também estão interrompidos com quedas de barreiras ao longo da serra entre Corupá e São Bento do Sul. Não há previsão para a liberação dos trechos.