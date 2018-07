Chega a 75 total de presos em ação contra tráfico no PR A Operação Ivaí, realizada pelas polícias civil e militar do Paraná, após investigação do Ministério Público do Estado, já cumpriu nesta quarta-feira 75 mandados de prisão por tráfico de drogas. Dessas 75 pessoas presas, 42 já estavam detidas. Quatro delas são policiais, entre eles dois agentes da Polícia Civil e dois policiais que trabalhavam na carceragem da Cadeia de Ivaiporã.