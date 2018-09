Chega a 779 mil o número de afetados pela chuva em SC

Há pouco mais de 7.800 desabrigados (aqueles que perderam tudo e necessitam de abrigos públicos) e 54 mil desalojados (aqueles que podem contar com a ajuda de familiares e vizinhos). Em Guabiruba, um homem de 66 anos morreu. Ele estava trabalhando no telhado de sua casa quando a estrutura desabou.

Segundo o governo do Estado, os acumulados da chuva das últimas 92 horas já passam de 200 milímetros em alguns municípios, o que equivale ao valor esperado para o mês inteiro. A principal região atingida é o Vale do Itajaí. Blumenau tem 15 mil pessoas impossibilitadas de voltar para suas residências enquanto Rio do Sul tem 10 mil. Muitas cidades também estão com problemas nos serviços básicos, como água, energia, transporte e comunicação.

Até as 16 horas, dez municípios já haviam recebido alimentação, água potável, colchões e cobertores. Foram disponibilizadas oito mil cestas básicas para atender os afetados. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que a chuva dê uma trégua no final de semana. Tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul, o tempo ficará entre nublado e parcialmente nublado em todas as regiões dos Estados.