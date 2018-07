Chega a 9 total de vítimas em desabamento de igreja Mais uma mulher morreu hoje, vítima do desabamento ocorrido na noite de ontem na Igreja Renascer em Cristo, no Cambuci, zona sul de São Paulo. Segundo informações da assessoria de imprensa da Santa Casa, Luísa Silva, de 62 anos, não resistiu aos ferimentos. Outra paciente, Regina Barbosa Melo Gutierrez, continua internada no hospital. Também vítima do acidente, Rene Zenil Paula Santos já recebeu alta, segundo a assessoria. Cerca de 40 bombeiros ainda continuam as buscas a possíveis vítimas nos escombros do desabamento do teto da igreja. Um homem de cerca de 40 anos que foi dado como desaparecido pela família ainda está sendo procurado no local. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), cerca de 110 pessoas tiveram algum ferimento no acidente. Dessas, 96 foram socorridas e encaminhadas a hospitais da região.