Chega a nove o número de mortos em Pernambuco

As chuvas também provocaram deslizamentos de barreiras, soterramento de casas, transbordamento de rios e alagamento de cidades, deixando mais de 10,5 mil pessoas fora de suas casas, sendo 4.969 desabrigadas e 5.573 desalojadas.

De acordo com informações divulgadas hoje pela Coordenadoria estadual de Defesa Civil (Codecipe), 40 municípios foram afetados. Do total de mortes, oito ocorreram no Recife e uma no município de Cortês (zona da mata). Algumas cidades, que tinham organizado pátios para apresentações juninas e de forró no final de semana cancelaram a festa.