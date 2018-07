Chega a R$ 85 milhões o prêmio da Quina de São João Chega aos R$ 85 milhões o prêmio estimado do sorteio especial da Quina de São João, da Caixa Econômica Federal. O valor foi registrado após as 20h de quinta-feira, de acordo com a Caixa. O sorteio será realizado neste sábado, às 20h, na cidade de Caruaru, em Pernambuco.