Chega a seis o nº de mortos em operação da PM no Rio Já chega a seis o número de mortos na operação da Polícia Militar no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio de Janeiro. Dez pessoas foram baleadas no confronto, e seis suspeitos morreram a caminho do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Dois PMs estão entre os feridos. Foram apreendidos quatro fuzis AK-47, duas pistolas, granadas e drogas.