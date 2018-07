Chega ao fim o horário de verão Acaba de terminar o horário de verão brasileiro, e cerca de 123 milhões de moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem atrasar seus relógios em uma hora. Segundo o ministro Edison Lobão (Minas e Energia), o governo calcula ter gerado uma economia de R$ 4 bilhões com a medida. Dados preliminares do Operador Nacional do Sistema (ONS) indicam redução da demanda por energia elétrica da ordem de 2 mil megawatts no horário de pico (18h às 20h). Participaram do horário de verão os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, de Minas Gerais, Goiás, do Distrito Federal, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.