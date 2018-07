Chegada à cidade de SP tem trânsito tranquilo A chegada à São Paulo é tranquila na manhã desta terça-feira, 30. O trânsito é bom no sentido capital das estradas dos sistemas Anchieta-Imigrantes e Anhanguera-Bandeirantes. Há alguns pontos de tráfego intenso no acesso à cidade, considerados normais para o horário pela Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Apenas o motorista que chega pela rodovia Castello Branco encontra problemas nesta manhã: há congestionamento do km 30 ao km 25.