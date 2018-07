Chegada a São Paulo é tranquila nesta quinta-feira

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes o trânsito também era normal para o horário, com lentidão na chegada à capital e em Campinas, no trecho Anhanguera. A Raposo Tavares têm trânsito bom e a Castello Branco complica um pouco na chegada a Osasco e nos acessos às Marginais.

Aeroportos

Congonhas opera bem, com previsão de 49 voos e nenhum atraso. Viracopos têm um voo atrasado, dos 33 previstos para o dia. Já o Aeroporto de Guarulhos tinha, até 10h, 5 voos cancelados e 2 em atraso, de um total de 62. Dos 26 voos internacionais, 3 foram cancelados na manhã desta quinta. O Estado de São Paulo começou o dia com as temperaturas mais baixas do ano.

A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências da cidade prevê que os termômetros da capital variem entre 13ºC e 24ºC.