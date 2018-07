Chegada a SP tem trânsito normal no início da manhã A situação das principais estradas que ligam a capital paulista e o interior do Estado foi considerada normal pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo para esta manhã de quinta-feira, 25, até às 8h55. Havia alguns pontos de lentidão nos dois sentidos da Anhanguera e da Castello Branco provocados pelo excesso de veículos. As rodovias Raposo Tavares e Bandeirantes também apresentavam tráfego bom.