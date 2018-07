Chegada de frente fria traz chuva a São Paulo nesta terça

A cidade de São Paulo amanheceu com poucas nuvens e temperatura agradável nesta segunda-feira, 9. A máxima, à tarde, deverá oscilar entre 26°C e 27°C em alguns bairros. Mesmo com a pequena nebulosidade, não há previsão de chuva para esta segunda, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A chegada de uma frente fria, nesta noite, mudará um pouco o tempo na terça-feira, 10, segundo o CGE. A passagem da frente no litoral sul deverá provocar algumas precipitações na capital paulista, no período da tarde. Apesar disso, não deve fazer frio e a temperatura vai se manter agradável, com a máxima chegando a 24°C.